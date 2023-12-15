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Watch: Jeff Grimes talks about arriving at Kansas

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

New offensive coordinator Jeff Grimes met with the media for the first time since arriving at KU.

Watch everything he had to say in his press conference.

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