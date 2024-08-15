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ago football Edit

Watch: Jeff Grimes talks as fall camp comes to a close

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Offensive coordinator Jeff Grimes gave his final update of fall camp. Grimes talked about the tight end position he oversees and several other position updates.

Watch what Grimes had to say.

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