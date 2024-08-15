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Watch: Jeff Grimes talks as fall camp comes to a close
Jon Kirby
•
JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
Offensive coordinator Jeff Grimes gave his final update of fall camp. Grimes talked about the tight end position he oversees and several other position updates.
Watch what Grimes had to say.
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