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Watch: KU OL Daryl Agpalsa talks about the OL in fall camp
Jon Kirby
•
JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
Offensive line coach Daryl Agpalsa met with the media to talk about his unit and how things are going in fall camp.
Agpalsa broke down where several stand in the rotation and how he is mixing up positions to cross train players.
See everything he had to say in his press conference.
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