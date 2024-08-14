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ago football Edit

Watch: KU OL Daryl Agpalsa talks about the OL in fall camp

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Offensive line coach Daryl Agpalsa met with the media to talk about his unit and how things are going in fall camp.

Agpalsa broke down where several stand in the rotation and how he is mixing up positions to cross train players.

See everything he had to say in his press conference.

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