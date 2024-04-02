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Watch: Lance Leipold after April 2nd practice

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold met with the media after Tuesday's practice and gave several thoughts on the offensive line, the latest scrimmage, an update on injuries, and Matt Lubick taking the job at Nevada.

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