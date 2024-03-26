PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Watch: Lance Leipold after March 26th spring practice
Jon Kirby
•
JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
Lance Leipold talked about the Jayhawks first five practices and thoughts on several position groups.
See everything Leipold had to say after the Jayhawks spring football practice today.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMDUiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2thbnNhcy5yaXZhbHMuY29t
L25ld3Mvd2F0Y2gtbGFuY2UtbGVpcG9sZC1hZnRlci1tYXJjaC0yNnRoLXNw
cmluZy1wcmFjdGljZSIKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIg
cyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRv
Y3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5h
c3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVy
c2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJz
aW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2Nz
LmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsK
ICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0
NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZrYW5zYXMucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3Ml
MkZ3YXRjaC1sYW5jZS1sZWlwb2xkLWFmdGVyLW1hcmNoLTI2dGgtc3ByaW5n
LXByYWN0aWNlJmM1PTIwMjI3MzMxMDUmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0w
IiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK