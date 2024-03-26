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Watch: Lance Leipold after March 26th spring practice

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold talked about the Jayhawks first five practices and thoughts on several position groups.

See everything Leipold had to say after the Jayhawks spring football practice today.

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