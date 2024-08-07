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WATCH: Lance Leipold after the first scrimmage
Jon Kirby
•
JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
Lance Leipold met with reporters after the first scrimmage and gave an update on different position groups. Leipold talked about some players who stood out and how some of the units performed.
Watch what he had to say after Wednesday's scrimmage.
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