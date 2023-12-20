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Watch: Lance Leipold discusses class on signing day

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Head coach Lance Leipold talked about the 2024 class on signing day. See what the Jayhawks head coach had to say about the signees and his thoughts on the class.

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