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WATCH: Lance Leipold, players talk about loss to Oklahoma State

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Watch what Lance Leipold had to say after the loss to Oklahoma State. The players were represented by Jason Bean, Mason Fairchild, and Austin Booker in the post-game.

Lance Leipold 

Bean, Booker, and Fairchild

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