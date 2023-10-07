News More News
ago football Edit

Watch: Lance Leipold talks about dominating win over UCF

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Kansas head coach Lance Leipold talked about his team's blowout win over UCF on Saturday.

The Jayhawks are now one win away from being bowl eligible after another win at home. Leipold goes in-depth on his team's performance the offensive line and much more.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}