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Watch: Lance Leipold talks about Jalon Daniels, UCF, and more

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold held his weekly press conference as the Jayhawks get ready for Central Florida.

Leipold gives an update on Jalon Daniels, coming off the Texas game and much more as his team gets ready to play UCF at home.

See everything Leipold had to say.

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