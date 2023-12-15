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Watch: Lance Leipold talks about recruiting, bowl prep

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold talked about the stadium renovations underway, players decisions to go to the NFL, recruiting and much more.

See everything Leipold had top say at Friday's press conference.

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