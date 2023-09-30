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WATCH: Lance Leipold talks after Texas game

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold met with the media after the loss to Texas and talked about Jalon Daniels not playing, how long the defense was on the field, getting back to work on Monday and much more.

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