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Watch: Lance Leipold thoughts after Spring Showcase

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

The Jayhawks wrapped up the Spring Showcase on Friday night at Rock Chalk Park. Lance Leipold gave his thoughts on Jalon Daniels, the spring season, and how the team has progressed.

See what he had to say after the event.

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