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Watch: Lance Leipold thoughts after Spring Showcase
Jon Kirby
•
JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
The Jayhawks wrapped up the Spring Showcase on Friday night at Rock Chalk Park. Lance Leipold gave his thoughts on Jalon Daniels, the spring season, and how the team has progressed.
See what he had to say after the event.
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