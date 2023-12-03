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Watch: Leipold, Odom talk about playing in Guaranteed Rate Bowl

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Kansas head coach Lance Leipold and UNLV head coach Barry Odom talk about being selected by the Guaranteed Rate Bowl.

See what the two head coaches had to say at their first bowl press conference.

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