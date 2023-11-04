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ago football Edit

Watch: Leipold, players talk about win over Iowa State

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

The Jayhawks beat Iowa State 28-21 in Ames and moved to 7-2 on the season. We have the post-game reaction from Lance Leipold, Jason Bean, Lawrence Arnold, Craig Young and Rich Miller.

See what they had to say after the win over Iowa State.

Lance Leipold

Craig Young and Rich Miller

Lawrence Arnold and Jason Bean

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