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WATCH: Locker room reaction from Harris, Furphy, and Dickinson
Joe Blake
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JayhawkSlant
Staff Writer
In losing to Gonzaga in the second round of the NCAA Tournament, Kansas was led by Hunter Dickinson (15), Dajuan Harris (10), KJ Adams (10), Johnny Furphy (9), and Nic Timberlake (9).During the fir...
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