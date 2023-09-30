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ago football Edit

WATCH: Players talk after the Texas game

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Jason Bean, OJ Burroughs, and Austin Booker talked about the loss to Texas. Bean talked about finding out when he would be the starting quarterback and hear much more from the players.

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