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Watch: See everything Bill Self said after the banquet

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Bill Self met with reporters after the banquet and talked about several topics including players returning, the transfer portal and much more.

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