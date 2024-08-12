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Watch: The DE Brinkley, Warner, Miller, Petrus and Wudke
Jon Kirby
•
JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
Monday was the day for defensive ends. The media got a chance to speak with DJ Warner, Dak Brinkley, Dylan Wudke, Dean Miller and Cole Petrus.
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