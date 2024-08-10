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ago football Edit

WATCH: The defensive tackles talk about fall camp

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Saturday was the day the defensive tackles got to meet with the media. Tommy Dunn, DJ Withers, Javier Derritt, and Caleb Taylor talked about fall camp.

The group talked about the depth on the line and what it has been like to go against the offensive line in camp. Watch what they had to say in the interviews.

Tommy Dunn

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DJ Withers

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Javier Derritt

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Caleb Taylor

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