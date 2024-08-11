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ago football Edit

Watch: The wide receivers talk on Sunday about fall camp

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Sunday was for the wide receivers to meet with the media. The receiver room features a lot of experience and upperclassmen and they talked about their last year in the program and helping with the younger players.

Hear from Luke Grimm, Lawrence Arnold, Trevor Wilson, and Torry Locklin.

Luke Grimm

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Lawrence Arnold

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Trevor Wilson

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Torry Locklin

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