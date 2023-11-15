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ago football Edit

Watch what Andy Kotelnicki had to say about Kansas State

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Kansas offensive coordinator Andy Kotelnicki previews the Kansas State game and talks about the latest with the quarterback situation. He said Jason Bean took a lot of reps on Wednesday.

See everything Kotelnicki had to say in his weekly press conference.

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