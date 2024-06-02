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WATCH: Zeke Mayo and AJ Storr meet with the media for the first time
On Saturday, Zeke Mayo, AJ Storr, and the rest of KU's newcomers made the move to Lawrence to begin summer school on Monday. On Sunday afternoon, Mayo and Storr met with the media for the first time. JayhawkSlant.com was on hand and has the very latest below.
Zeke Mayo
AJ Storr
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