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What did 2026 SG Aidan Chronister think about his visit to KU?

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Recently, Aidan Chronister, the 6-foot-7, 170-pound guard from Rogers (AR) High School took an unofficial visit to Kansas. A member of the 2026 class, Chronister arrived from Arkansas to take in the TCU game with his family.

What did Aidan Chronister think about his visit? For the very latest, click here.

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