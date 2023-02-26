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What did five-star guard Isaiah Elohim think about his visit to Kansas?

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

This past weekend, Isaiah Elohim, the 6-foot-5, 200-pound shooting guard from Sierra Canyon High School in Chatsworth, Calif., took an official visit to Kansas. What did Elohim, the No. 16 ranked player in the 2024 class, think about his visit?

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