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What did Sebastian Williams-Adams think about his visit to Kansas?

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Sebastian Williams-Adams, the 6-foot-7, 215-pound small forward from St. Johns High School in Houston, Texas took an unofficial visit to Kansas for the Yale game. What did the four-star small forward think about his time on campus, what stood out, and any chance he would return for an official visit?

For the very latest on Sebastian Williams-Adams, click here.

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