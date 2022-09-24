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What does Jamari McDowell to Kansas mean?

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

The decision is in for Jamari McDowell, the 6-foot-3, 180-pound shooting guard from Manvel (TX) High School. What does his commitment to Kansas mean and what's next?

For the very latest on Jamari McDowell and what it means, click here.

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