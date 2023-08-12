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What is Kansas getting in five-star big man Flory Bidunga?

The Jayhawks got big news late Saturday night and we have the breakdown
The Jayhawks got big news late Saturday night and we have the breakdown
Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Saturday night, Kansas landed Flory Bidunga, the 6-foot-9, 220-pound center from Kokomo (IN) High School. Bidunga, the No. 5 ranked player and top-ranked center, picked the Jayhawks over Duke, Auburn, and Michigan.

Bidunga is one of the premier big men in the country and we have our thoughts and breakdown on what it means to land the five-star prospect.

For the details click here.

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