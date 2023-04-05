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What's today's press conference means and more

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Kansas head coach Bill Self found himself standing before a room full of media for the first time since March 8. Self, for over 30 minutes, addressed the media inside the Allen Fieldhouse media room on Wednesday.

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