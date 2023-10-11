News More News
ago basketball Edit

What today's decision by the IARP means for Bill Self and Kansas

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Wednesday afternoon, the IARP went public with its decision in the case of Bill Self, members of his coaching staff, and the University of Kansas men's basketball team. At one point, five Level I allegations were on the table. However, following today's announcement, the outcome couldn't have been any better for Self and the Jayhawks.

For a closer look at what took place on Wednesday afternoon, click here.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}