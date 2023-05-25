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ago basketball Edit

What will the starting 5 and bench look like during the 2023-24 season?

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Bill Self said he was going to live in the transfer portal at the season-ending banquet. Self, with the month of June approaching, landed the top-ranked transfer portal class, along with the top player, Hunter Dickinson.

For a closer look at what KU's starting rotation might look like, along with the bench, click here.

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