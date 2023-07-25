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Where do things stand with Five-Star big man Flory Bidunga?

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Down to Kansas, Duke, Michigan, and Auburn, Flory Bidunga, the 6-foot-9, 220-pound center from Kokomo (IN) High School might be closing in on a final decision.

For the very latest on where Kansas stands and if a decision might be made this weekend, click here.

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