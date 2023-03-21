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Why did Marcus Adams, Jr., make the move to the 2023 class; Portal note

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Kansas commit Marcus Adams, Jr., is now a member of the 2023 class. Why did the 6-foot-8, 205-pound small forward from Narbonne High School in Harbor City, Calif., ultimately decide to make the move to the 2023 class?
For the latest on Marcus Adams, Jr., and a quick portal note, click here.

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