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With Flory Bidunga in the fold, what's next for Kansas?

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Saturday night, Flory Bidunga, the 6-foot-9, 220-pound center from Kokomo (IN) High School verbally committed to Bill Self and Kansas. With Bidunga, the No. 5 ranked player in the 2024 class on board, what might happen next for Kansas in terms of building its 2024 class?

We take you through several prospects who are next on the recruiting board for Self and his staff.

For a closer look at how things could potentially play out. click here.

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