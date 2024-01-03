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A closer look at the TCU Horned Frogs

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Late on Saturday afternoon, No. 2 Kansas plays host to TCU. The Horned Frogs enter the game with an overall record of 11-2. On the season, four players average double-digits in scoring for TCU, led by Emanuel Miller (16.0).

For a closer look at the TCU Horned Frogs, click here.

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