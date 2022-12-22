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A quick look at the Harvard Crimson

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Coming off a win at UC Irvine on Thursday night, Harvard made its way to Lawrence for a showdown against No. 4 Kansas on Thursday night. Coached by Tommy Amaker, Harvard is led by Chris Ledlum, the 6-foot-6, 225-pound guard/forward from Brooklyn, N.Y. Currently, Ledlum is averaging 18.8 points and 7.8 rebounds per game.

For a quick look at the Harvard Crimson, click here.

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