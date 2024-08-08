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A third prospect from the 2025 class has locked in visit date to KU
Shay Wildeboor
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JayhawkSlant
Editor
With another fall semester set to kick off in a few weeks, Bill Self and his staff will start the process of scheduling official visits. As it stands right now, two prospects from the 2025 class have locked in visit dates to Kansas.
Rank: No. 51
Position Rank: No. 20
Interest: MEDIUM
Visit Date: August 29-31
Rank: No. 33
Position Rank: No. 11
Interest: MEDIUM
Visit Date: September 13-15
Rank: No. 7
Position Rank: No. 2
Interest: MEDIUM
Visit Date: October 18-20 (Late Night in the Phog)
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