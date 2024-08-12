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Another prospect from the 2025 class has locked in a visit date to KU
Shay Wildeboor
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JayhawkSlant
Editor
With another fall semester set to kick off in a few weeks, Bill Self and his staff will start the process of scheduling official visits. As it stands right now, four prospects from the 2025 class h...
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