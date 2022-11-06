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Everything Zach Clemence said on Sunday

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Sunday afternoon, sophomore big man Zach Clemence met with the media to preview KU's season opener against Omaha on Monday night.

For a complete recap of everything Zach Clemence said on Sunday, click here.

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