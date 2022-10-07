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{{ timeAgo('2022-10-07 10:30:51 -0500') }} basketball Edit

Five-Star big man Francis Chukwudebelu looking forward to Kansas visit

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Francis Chukwudebelu, the 6-foot-10, 200-pound center from Prestonwood Christian Academy in Plano, Texas, is scheduled to unofficially visit Kansas for Late Night in the Phog.

For the very latest on Francis Chukwudebelu, click here.

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