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Mark Few and Bill Self on their relationship ahead of second round showdown
Joe Blake
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JayhawkSlant
Staff Writer
Both Mark Few and Bill Self have elevated their names toward the top of current college basketball head coaches, and there is mutual respect between both of them. The pair’s similarities start on D...
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