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{{ timeAgo('2022-09-14 14:04:34 -0500') }} football Edit

Mike Novitsky on the win, option game, Houston up next

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

KU center Mike Novitsky talked about the win over West Virginia, getting back to business, blocking for the option game and what he sees in Houston.

See what Novitsky had to say in his meeting with the media on Wednesday.

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