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Podcast: Baseball Dan Fitzgerald joins us, recruiting talk and more

Slant Staff
Podcast

- There is a lot of excitement building with KU's baseball program and head coach Dan Fitzgerald joins us on the podcast.

- A big game up next against Houston with national and Big 12 implications

- The latest news on basketball recruits expected to visit

- The football coaches are on the road recruiting the 2025 class

- The late signing period is a week away

- Several recruits expected in for the football junior day on Saturday

Listen on the Jayhawk Slant player below

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