News More News
{{ timeAgo('2023-01-13 14:54:03 -0600') }} basketball Edit

Slant TV with Bill Self and Dajuan Harris

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Friday afternoon, Bill Self and Dajuan Harris met with the media to preview the Iowa State game and more. The duo talked about facing the Cyclones on Saturday, the health of the team, the increased scoring of Harris and KJ Adams, Jr., what Kansas can do to get Gradey Dick some clean looks and Jalen Wilson scoring the ball again, and much more.

Bill Self

Dajuan Harris

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}