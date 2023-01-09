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{{ timeAgo('2023-01-09 17:34:24 -0600') }} basketball Edit

Slant TV with Bill Self and KJ Adams, Jr.

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Monday afternoon, Bill Self and KJ Adams, Jr., met with the media in Lawrence to preview the Oklahoma game on Tuesday night. The duo talked about KU's win over West Virginia, facing Oklahoma on Tuesday night, the strength of the Big 12 overall, the health of the team, and much more.

Bill Self

KJ Adams, Jr.

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