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Slant TV with Bill Self, Jalen Wilson, and KJ Adams, Jr.

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Tuesday night, No. 2 Kansas fell to No. 13 Kansas State, 83-82 in Manhattan. Jalen Wilson scored a career-high 38 points, while KJ Adams, Jr., tallied 17 points and Gradey Dick added 16 minutes. Minutes after the game, Bill Self, Wilson, and Adams, Jr., spoke to the media.

Bill Self

Jalen Wilson and KJ Adams, Jr.

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