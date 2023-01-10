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Slant TV with Bill Self, Jalen Wilson, Dajuan Harris, and KJ Adams, Jr.

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Minutes after KU rallied to stun OU, Bill Self, Jalen Wilson, Dajuan Harris, and KJ Adams, Jr., spoke to the media.

Bill Self

Jalen Wilson, Dajuan Harris, and KJ Adams, Jr.

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