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{{ timeAgo('2022-11-22 11:35:59 -0600') }} basketball Edit

Slant TV with Bill Self, KJ Adams, and Dajuan Harris in the Bahamas

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Tuesday afternoon, Bill Self, KJ Adams, and Dajuan Harris met with the media in the Bahamas. To trio talked about taking part in the Battle 4 Atlantis, the goal for the week, the challenge of balancing fun and basketball, and much more.

Bill Self

KJ Adams, Jr., and Dajuan Harris

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