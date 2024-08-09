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ago football Edit

WATCH: Jonathan Wallace talks about running backs in camp

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Friday was the day to talk about the running backs. KU running backs coach Jonathan Wallace met with the media to talk about his position group.

Watch everything he had to say about the running backs and what he sees in fall camp.

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