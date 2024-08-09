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WATCH: The running backs talk about fall camp
Jon Kirby
•
JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
On Friday a group of the running backs met with reporters to talk about fall camp and their position group.
Watch what Sevion Morrison, Harry Stewart, and Johnny Thompson had to see in their media session.
Johnny Thompson
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Sevion Morrison
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Harry Stewart
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